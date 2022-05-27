Белгород, 27 мая, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Белгородской области скончалась жительница села Журавлевка, получившая накануне ранение из-за обстрела со стороны украинских боевиков. Об этом 27 мая заявил глава региона Вячеслав Гладков.

Цитата из т/ф «Непобедимая». реж. Александр Зиненко. Россия В больнице

«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — написал он в телеграм-канале.

Также в результате обстрела ранения получил мужчина, в настоящее время он находится в критическом состоянии, добавил Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела 25 мая в селе было повреждено 13 домовладений и ранены два человека.

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