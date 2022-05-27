Новосибирск, 27 мая, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Новосибирской области на сессии Законодательного собрания в окончательном, втором, чтении был утверждён законопроект о компенсации части затрат на газификацию жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

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Законопроектом предусматривается предоставление отдельным категориям новосибирцев компенсации расходов, связанных с мероприятиями по газификации принадлежащего им, либо членам их семей на праве собственности жилого дома, либо его части.

«Категориям граждан, указанным в законопроекте, предоставляется компенсация в размере 50% фактически понесённых ими расходов, связанных с осуществлением мероприятий по газификации жилого дома, а именно по подключению в пределах границ земельных участков, на которых располагаются жилые дома, — уточнили в Заксобрании. — Также компенсация может быть выплачена за установку газоиспользующего оборудования, строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, установку прибора учета газа. В любом случае установлен верхний предел выплат — не более 35 тысяч рублей».

По мнению спикера регионального парламента Андрея Шимкива, принятие этого решения ускорит догазификацию.