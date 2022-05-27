Москва, 27 мая, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Систему проведения капитального ремонта многоквартирных домов предложили изменить депутаты Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

Планируется ввести обязательное техобследование зданий перед формированием графика работ.

Такой законопроект нашел поддержку экспертного совета при комитете Госдумы по ЖКХ и может быть внесен в Госдуму летом, пишут «Известия».

Кроме того, предполагается, что Минстрой установит методические рекомендации по актуализации региональных программ и краткосрочных планов их реализации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об автоматическом получении компенсации по уплате взносов за капительный ремонт без предоставления документов внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым.

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