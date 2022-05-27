Госдума может изменить проведение капремонта домов
Москва, 27 мая, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Систему проведения капитального ремонта многоквартирных домов предложили изменить депутаты Госдумы.
Планируется ввести обязательное техобследование зданий перед формированием графика работ.
Такой законопроект нашел поддержку экспертного совета при комитете Госдумы по ЖКХ и может быть внесен в Госдуму летом, пишут «Известия».
Кроме того, предполагается, что Минстрой установит методические рекомендации по актуализации региональных программ и краткосрочных планов их реализации.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект об автоматическом получении компенсации по уплате взносов за капительный ремонт без предоставления документов внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым.
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