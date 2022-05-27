Ростов-на-Дону, , 08:07 — REGNUM В Ростовской области летом в детских лагерях отдохнут 3 тысячи школьников из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в Законодательном собрании Ростовской области.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На территории Ростовской области сейчас находятся порядка трёх тысяч детей из республик Донбасса, для которых тоже созданы все условия для плодотворного летнего отдыха. У ребят также будет возможность для развития своих творческих и профессиональных способностей. Для этой цели будут проведены профильные смены», — отметил первый заместитель спикера донского парламента — председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

По его словам, в 2022 году запланировано провести 247 смен по техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому и социально-гуманитарному направлениям для 12 тыс. детей. В новом учебном году включён также модуль «Экскурсии, экспедиции, походы».

На оздоровительную кампанию в 2022 году из бюджета Ростовской области будет направлено 1 млрд 527 млн 900 тыс. рублей, что на 430 млн рублей больше, чем годом ранее.