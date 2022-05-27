Ростов-на-Дону, 27 мая, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В Ростовской области летом в детских лагерях отдохнут 3 тысячи школьников из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в Законодательном собрании Ростовской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

«На территории Ростовской области сейчас находятся порядка трёх тысяч детей из республик Донбасса, для которых тоже созданы все условия для плодотворного летнего отдыха. У ребят также будет возможность для развития своих творческих и профессиональных способностей. Для этой цели будут проведены профильные смены», — отметил первый заместитель спикера донского парламента — председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

По его словам, в 2022 году запланировано провести 247 смен по техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому и социально-гуманитарному направлениям для 12 тыс. детей. В новом учебном году включён также модуль «Экскурсии, экспедиции, походы».

На оздоровительную кампанию в 2022 году из бюджета Ростовской области будет направлено 1 млрд 527 млн 900 тыс. рублей, что на 430 млн рублей больше, чем годом ранее.