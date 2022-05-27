Запорожье, Украина, , 08:07 — REGNUM Для обеспечения безопасности жителей Запорожской области Вооруженным силам России необходимо отдать украинские военные базы на приазовской части освобожденных от киевских боевиков территорий региона. Об этом 27 мая заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мое глубокое убеждение, что залогом безопасности Запорожской области должно быть постоянное присутствие российской армии. Это даст нам понимание, спокойствие и гарантии безопасности», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов уточнил, что местом для размещения такой военной базы ВС РФ может стать теперь бывшая украинская военно-морская база «Восток» в городе Бердянск, который находится на берегу Азовского моря.

При этом член главного совета военно-гражданской администрации добавил, что российская военно-воздушная база в Мелитополе будет, по его мнению, еще полезнее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США предупредили украинское руководство о том, что обстрелы российской территории со стороны Украины, особенно приграничных земель, грозят эскалацией.