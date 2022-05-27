Светлый, Оренбургская область, , 08:07 — REGNUM В Оренбургской области компания «ЭнергосбыТ Плюс» инициировала банкротство светлинского предприятия «ТеплоЭнергоРесурс». Причиной стали долги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского филиалы «ЭнергосбыТ Плюс».

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным энергетиков, светлинская организация числится в должниках за электроэнергию с 2016 года. Задолженность взыскивалась в судебном порядке. Однако текущие неплатежи продолжали расти.

«За последние два месяца общий долг предприятия увеличился на 2 млн рублей и составил 75 млн рублей», — сказали в компании.

На предприятии-должнике уже введён конкурсный управляющий. Энергетики заявили, что в 2022 году в рамках конкурсного производства запланировано привлечение к субсидарной ответственности администрации Светлинского района, в чьей собственности находится 20% имущества «ТеплоЭнергоРесурса», а также прекращение хозяйственной деятельности предприятия и взыскание дебиторской задолженности потребителей с последующей ее реализацией через торги.