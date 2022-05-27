Брюссель, 27 мая, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что специальная военная операция на Украине начинает носить «затяжной характер», ведущийся «на истощение» сторон. Об этом он заявил в интервью греческому порталу Capital. gr.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Столтенберг. Нато

По словам генсека, неизвестно, когда и с каким результатом завершится противостояние. Столтенберг считает, что НАТО должно готовиться «к долгому пути». Он призвал членов альянса и союзников военного блока быть готовыми к «длительному конфликту» и «заниматься снабжением».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Йенс Столтенберг пообещал, что НАТО не будет отправлять свои войска на Украину, чтобы избежать войны с РФ. 24 мая министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российские войска сознательно замедляют темп спецоперации на Украине, чтобы у мирных жителей была возможность эвакуироваться.