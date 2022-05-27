Донецк, 27 мая, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел населённых пунктов Гольмовский и Доломитное в Донецкой Народной Республике. Об этом 27 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В 6:20 из Артёмовска работала установка БМ-21 «Град», по посёлку Гольмовский было выпущено десять ракет.

В 6:25 из населённого пункта Новолуганское открыли огонь по Доломитному, выпущено шесть мин калибром 120 мм.