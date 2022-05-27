Уфа, , 08:04 — REGNUM Главный врач городской клинической больницы № 18 г. Уфы Айрат Рахматуллин назначен министром здравоохранения Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Назначение ИА REGNUM

Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров.

Рахматуллин родился в селе Угузево Бирского района 18 февраля 1987 года. Стал выпускником Башкирского государственного медицинского университета. Свой трудовой путь начал медицинским братом в Уфе в городском госпитале ветеранов войн. С 2011 по 2016 год работал врачом-неврологом в Республиканской клинической больнице имени Г. Куватова.

С 2017 по 2018 год занимал должность ведущего специалиста отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения региона.

В 2018 году работал главным специалистом отдела по проектной деятельности республиканского министерства здравоохранения.

С 2018 по 2021 год занимал должность заместителя главного врача, главного врача Дюртюлинской центральной районной больницы.

С 2021 по 2022 год — главный врач ГКБ № 18 в Уфе.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее занимавший должность вице-премьера правительства Башкирии — министра здравоохранения региона Максим Забелин был назначен руководителем администрации главы республики.