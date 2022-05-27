Оренбург, 27 мая 2022, 07:59 — REGNUM В аэропорту Оренбурга подрядчик завершил первый этап реконструкции взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщили в областном минстрое.
На участке протяжённостью 500 метров уложено пять конструктивных слоев асфальтобетонного покрытия. Дорожники приступили к следующему этапу на участке, протяженностью 2000 метров. Ведётся разборка асфальтобетонного покрытия методом фрезерования.
Напомним, капительный ремонт взлётно-посадочной полосы осуществляется с 1 апреля. С началом второго этапа реконструкции (20 мая) аэропорт полностью закрыли. До конца лета предстоит заменить 2,5 километра асфальтобетонного полотна.
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