Оренбург, 27 мая, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В аэропорту Оренбурга подрядчик завершил первый этап реконструкции взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщили в областном минстрое.

minstroyoren. orb.ru Реконструкция взлётно-посадочной полосы в аэропорту Оренбурга

На участке протяжённостью 500 метров уложено пять конструктивных слоев асфальтобетонного покрытия. Дорожники приступили к следующему этапу на участке, протяженностью 2000 метров. Ведётся разборка асфальтобетонного покрытия методом фрезерования.

Напомним, капительный ремонт взлётно-посадочной полосы осуществляется с 1 апреля. С началом второго этапа реконструкции (20 мая) аэропорт полностью закрыли. До конца лета предстоит заменить 2,5 километра асфальтобетонного полотна.