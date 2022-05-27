Веллингтон, 27 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Министр ответных мер по COVID-19 Новой Зеландии Крис Хипкинз рекомендовал сделать четвёртую прививку от нового коронавируса всем гражданам с высоким риском заражения и тяжёлого течения заболевания. Об этом говорится в опубликованном 27 мая на сайте правительства заявлении.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

Крис Хипкинз «Люди, которые сталкиваются с высоким риском заражения COVID-19 или могут получить серьёзные осложнения в результате этой инфекции, получат право на вторую бустерную прививку от коронавируса… с 1 июля 2022 года».

По словам Хипкинза, вторая бустерная прививка «крайне важна для самых уязвимых категорий граждан», прежде всего для пожилых граждан, пациентов и сотрудников «домов престарелых и интернатов для пожилых и инвалидов», а также «для людей с ослабленным иммунитетом».

В заявлении отмечается, что окончательный список показаний для четвёртой дозы вакцины будет подготовлен минздравом Новой Зеландии до середины июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Зеландии за сутки выявили 7591 случай локального распространения коронавируса SARS-CoV-2, из них 2520 — в городе Окленде.

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