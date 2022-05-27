Омск, 27 мая, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка под селом Азово в Омской области возбудило областное управление Следственного комитета России, сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-служба администрации Оренбурга Место котлована огородили

По версии следствия, школьник поехал с другом кататься на велосипеде. Во время прогулки подростки решили искупаться в котловане возле села Азово.

«Во время купания ребёнок утонул. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления — причинение смерти по неосторожности», — добавили в СКР.

В настоящее время сотрудники ведомства изучают место происшествия, а также опрашивают свидетелей. СКР выясняет причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Любинском районе Омской области ребенок погиб на базе отдыха в поселке Политотдел. По данным прокуратуры, 14-летний мальчик захлебнулся в бассейне после того, как скатился с водяной горки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.