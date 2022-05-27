Южно-Сахалинск, , 07:51 — REGNUM На Сахалине 28 мая почтят память жертв крупного землетрясения, которое произошло 27 лет назад в посёлке Нефтегорск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Землетрясение

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В Южно-Сахалинске состоится церемония возложения цветов к мемориалу, который находится в сквере у привокзальной площади.

На месте землетрясения также находится мемориал и часовня, куда каждый год в день годовщины трагедии приезжают выжившие и родственники погибших.

В 1995 году после землетрясения были разрушены до основания почти все дома Нефтегорска. Погибли более 2 тыс. человек. Спасти из завалов удалось более 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Нефтегорск после землетрясения был полностью разрушен, впоследствии власти приняли решение Нефтегорск не восстанавливать, а переселить оставшихся в живых в другие населённые пункты острова — в Оху, Ноглики и Южно-Сахалинск.