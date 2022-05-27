Карабаш, Челябинская область, 27 мая, 2022, 07:50 — ИА Регнум. В Карабаше Челябинской области утверждено обвинительное заключение по делу о даче взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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По данным следствия, водитель, являющийся жителем Миасса, предложил полицейскому 20 тыс. рублей. Взамен он хотел избежать наказания за вождение в пьяном виде. Преступление было совершено 10 апреля.

Инспектор ДПС пресёк эти противоправные действия. Уголовное дело уже направлено в Кыштымский городской суд.