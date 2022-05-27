Оренбург, , 07:48 — REGNUM В Оренбурге возле сельскохозяйственного рынка по ул. Новой власти решили запретить парковку автомобилей. Анонс запрета сделала пресс-служба мэрии.

Дорожный знак пресс-служба администрации Оренбурга

Новые дорожные правила начнут действовать с 16 июня. По данным муниципального управления строительства и дорожного хозяйства, запланирована установка дорожных знаков 3.28 «Стоянка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Новые знаки появятся в районе строения № 16/1 на улице Новой. Парковка транспорта будет запрещена вдоль всего рынка.