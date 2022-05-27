Екатеринбург, , 07:48 — REGNUM Возле здания мэрии Екатеринбурга 27 мая появились новые ели. Деревья привезли из Императорского питомника Казани, сообщили журналистам в мэрии.

высадка елей возле мэрии Екатеринбурга Пресс-служба администрации Екатеринбурга

По словам председателя Комитета по благоустройству Администрации города Екатеринбурга Тамары Благодатковой, к голубым елям предъявлялись серьёзные требования. Деревья должны обладать высокой декоративностью, приживаемостью и красивой цветовой гаммой, а их высота не может превышать пять метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ели, высаженные возле здания администрации уральской столицы в 1992 году, перестали расти. Специалисты сообщали о высоком писке обрушения деревьев, поэтому ели пришлось спилить.

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