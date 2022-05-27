Оренбург, , 07:42 — REGNUM В Оренбурге аномальная погода вызвала на Елизаветинском спуске к реке Урал оползень. Из-за затяжных дождей вода стекала вперемешку с землей, образуя на набережной грязное месиво, сообщает портал vestirama.ru.

Обновлённый Елизаветинский спуск пресс-служба администрации Оренбурга

Ситуация возникла из-за отсутствия дренажной системы. Напомним, Елизаветинский спуск открыли в мае 2022 года после ремонта. Работы проводили две подрядные организации. Одна утверждает, что в её полномочия обустройство дренажной системы не входило. Второй подрядчик утверждает, что изначально водоотвод был предусмотрен в их плане. Но в последний момент мэрия внесла изменения.

В администрации города заявили, что ситуация находится под контролем. Сейчас ведётся поиск компетентного подрядчика, который займется строительством дренажной системы.

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