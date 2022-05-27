Оренбург, 27 мая, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В Оренбурге аномальная погода вызвала на Елизаветинском спуске к реке Урал оползень. Из-за затяжных дождей вода стекала вперемешку с землей, образуя на набережной грязное месиво, сообщает портал vestirama.ru.

пресс-служба администрации Оренбурга Обновлённый Елизаветинский спуск

Ситуация возникла из-за отсутствия дренажной системы. Напомним, Елизаветинский спуск открыли в мае 2022 года после ремонта. Работы проводили две подрядные организации. Одна утверждает, что в её полномочия обустройство дренажной системы не входило. Второй подрядчик утверждает, что изначально водоотвод был предусмотрен в их плане. Но в последний момент мэрия внесла изменения.

В администрации города заявили, что ситуация находится под контролем. Сейчас ведётся поиск компетентного подрядчика, который займется строительством дренажной системы.