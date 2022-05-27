Аккра, , 07:35 — REGNUM Международный центр Global Center on Adaptaion (GCA) выделил правительству Ганы $1,3 млрд на борьбу с климатическими изменениями. Об этом заявил исполнительный директор центра Патрик Веркууиен в ходе пресс-конференции.

Гана Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, выделенные средства пойдут на разработку программы для борьбы с изменениями климата в Гане. Предполагается, что центр поможет республике создать необходимую инфраструктуру для поставок воды и более эффективного расхода электроэнергии. В центре добавили, что эти меры также позволят создать новые рабочие места в Гане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Африканский банк развития предупредил об опасности нищеты для 1,8 млн жителей Африки из-за ситуации вокруг Украины. По его данным, африканские страны могут оказаться на грани голода и нищеты из-за перебоев с поставками зерна, основными экспортерами которого являются Россия и Украина.