Токио, , 07:32 — REGNUM Предстоящая зима может стать самой тяжёлой с 2012 года с точки зрения энергообеспечения для столичного региона в Японии. Об этом 27 мая сообщает телеканал NHK.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Проблемы с электроэнергией в столичном регионе Японии ожидается уже летом, а к зиме дефицит электроэнергии будет наблюдаться уже во многих регионах страны. Отопительный сезон может стать самым сложным для Японии с 2012 года, когда из-за аварии на АЭС «Фукусима-1» были остановлены все атомные электростанции в стране.

Предполагается, что правительство может потребовать от энергетических компаний запуска старых теплоэлектростанций, законсервированных после окончания срока эксплуатации. Кроме того, возможен максимальный перезапуск АЭС.

Также от энергетических компаний потребуют заранее оповещать население и промышленные предприятия о сложностях в поставках электроэнергии.

В качестве причин предстоящего дефицита электроэнергии указывают рост цен на сжиженный природный газ (СПГ) и возрастающие опасения относительно стабильности поставок электроэнергии. В связи с возникшей проблемой правительство Японии впервые за пять лет соберёт заседание, на котором будут рассмотрены вопросы «спроса и предложения на электроэнергию».