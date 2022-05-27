Оренбург, 27 мая, 2022, 07:31 — ИА Регнум. В Оренбурге фонд музея истории города пополнился новыми экспонатами. Учреждению переданы ступени Елизаветинского спуска, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

пресс-служба администрации Оренбурга Фрагменты исторического спуска

Уникальным артефактам почти 200 лет. Они были сняты со спуска во время его реконструкции.

Директор Музея истории Оренбурга Елена Мишина отметила символичность того, что коллекция музея пополняется именно сейчас, когда в Оренбурге начал работу проект по сохранению фрагментов утраченных зданий или зданий, которые в настоящее время начинают разрушаться.

«Это очень важно для наших потомков. Они должны не только видеть историю города на фотографиях, но и иметь возможность прикоснуться к ней в буквальном смысле слова. Мы должны сохранить и передать эту память, дать будущим поколениям представление о том, каков был исторический облик Оренбурга в разные периоды его существования, как он изменялся, как он рос», — сказала она.

В музее готовят большую экспозицию под рабочем названием «Архитектурный Оренбург». На ней представят архитектурные фрагменты города. Исторические ступени будут одним из главных экспонатов выставки наряду с уже имеющимися в коллекции ангелами и гербом от Елизаветинских ворот 18 века. Переданные сегодня фрагменты дополнят коллекцию и воссоздадут полную картину исторического спуска во второй половине XIX столетия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ремонт исторического спуска к реке Урал в Оренбурге проводился с весны 2021 года по май 2022 года.