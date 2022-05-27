Пекин, 27 мая, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Китай будет проводить в Океании независимую толерантную политику и не потерпит какого-либо вмешательства других стран. Об этом говорится в распространённом 27 мая заявлении министра иностранных дел КНР Ван И, совершающего вояж по странам региона.

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И

Ван И «Мы будем проводить открытую и толерантную политику… Сотрудничество Китая со странами Океании не нацелено ни на одно государство, оно не потерпит чьего-либо вмешательства».

По словам главы внешнеполитического ведомства, Китай «уважает контакты, которые сформировались между государствами данного региона и прочими странами», и рассматривает Океанию как «сцену для сотрудничества, а не в качестве боевого ринга для недобросовестной конкуренции».

Ван И «Мы готовы расширять трёхстороннее сотрудничество как с государствами Океании, так и со странами из других регионов».

Премьер-министр Соломоновых островов Манассе Согаваре ранее заявил, что в ходе визита в Хониару министра иностранных дел КНР Вана И будет заключён пакт в сфере безопасности, рамочное соглашение о котором было подписано между странами в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Австралия вместе с Великобританией и США формируют в Океании военный блок, что усиливает возможность дестабилизации ситуации в регионе.

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