Пермь, 27 мая 2022, 07:19 — REGNUM В Пермском крае в результате ДТП обрушился пешеходный мост. Один человек госпитализирован, сообщают СМИ.
ЧП произошло 27 мая на территории Пермского района возле села Байболовка. Водитель самосвала, занятый на строительных работах на трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург, забыл опустить кузов. В результате грузовик снёс мост.
Инженерное сооружение обрушилось на машину. Транспортное средство буквально расплющило. Чтобы деблокировать водителя, на место выезжали спасатели. Мужчина доставлен в больницу.
Стоит отметить, аналогичный случай произошел в Прикамье в 2021 году. В сентябре на трассе Пермь — Екатеринбург грузовик ехал с поднятым кузовом и снёс надземный пешеходный переход. Сооружение обрушилось на две машины, водители погибли.
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