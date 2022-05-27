Иркутск, 27 мая, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшилась. По состоянию на 27 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8658 человек, за последние сутки скончались двое пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 293 767 (+74 за сутки, хотя еще накануне было +98).

Госпитализированы 356 (-3 за последние сутки). В то же время выздоровели 289 200 пациентов (+84 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 688 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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