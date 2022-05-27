Абакан, , 07:16 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено десять случаев COVID-19, выздоровели 15 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в республиканском правительстве.

Коронавирус Kraszdrav.ru

Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 0,8 (за семь дней — 0,7). С начала 2022 года в Хакасии выявили 33 997 носителей коронавируса.

Амбулаторно на сегодняшний день лечится 61 (+4) ковид-пациент, в стационаре — 55 (-3). Два человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Хакасии было подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 22 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии выросло число жертв COVID-19