Джакарта, 27 мая, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировали у берегов провинции Малуку на востоке Индонезии, сообщает пресс-служба индонезийского метеорологического, климатологического и геофизического агентства страны.

Martin Luff Последствия землетрясения

Точных сведений об эпицентре землетрясения пока не приводилось. Известно лишь, что угрозы цунами нет. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях также не поступало.

В то же время Геологическая служба США сообщила о подземных толчках магнитудой 6,1 у берегов Восточного Тимора. По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 36 километрах к юго-западу от города Лоспалос. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 51 километр. В Восточном Тиморе также не сообщали о возможных разрушениях или жертвах.