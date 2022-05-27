Екатеринбург, 27 мая, 2022, 07:14 — ИА Регнум. Жительницу Екатеринбурга обвиняют в присвоении 3,6 млн рублей. Заместитель главного бухгалтера уральского предприятия в течение четырёх лет незаконно начисляла себе дополнительные выплаты, сообщили журналистам в УМВД по городу.

40.мвд.рф Кража денег

Руководители предприятия, обнаружив недостачу, обратились в полицию. В ходе проверки было установлено лицо, причастное к переводу денег. При этом женщина для доступа к счёту предприятия использовала электронную цифровую подпись и пароль.

Возбуждено уголовное дело по факту присвоения средств с использованием служебного положения. Свердловчанке грозит до шести лет лишения свободы. Свою вину она признала.