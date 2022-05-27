Магадан, , 07:26 — REGNUM В Магадане вынесен приговор 1-м Восточным окружным военным судом 37-летнему местному житель за совершение преступлений террористической направленности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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Судом установлено, что в мае 2021 года фигурант незаконно приобрел в Магадане и хранил в квартире 15 патронов и два взрывных устройства, которые планировал использовать при изготовлении самодельных взрывных устройств, снабжённых дополнительными поражающими элементами. Террористический акт был нацелен на взрыв в здании отдела полиции по Магадану.

Исполнить задуманное ему помешало задержание полицией в июне 2021 года.

Кроме того, будучи осведомленным о признании «ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) международными террористическими организациями, запрещенными в Российской Федерации, разделяя идеи радикального Ислама, совершил финансирование терроризма — в июне 2021 года через QIWI-кошелек он перевёл 6 тыс. рублей конкретному участнику террористических организаций.

Государственное обвинение поддержано заместителем Генерального прокурора РФ Дмитрием Демешиным.

С учетом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с ограничением свободы на один год. Первые пять лет он проведёт в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону вынесен приговор жителю Дагестана Магомеду Абдулкадирову. Южный окружной военный суд признал его виновным в участии в деятельности террористической организации и создании террористического сообщества — незаконного вооруженного формирования. Кроме того, подсудимый обвинен в приготовлении к совершению теракта группой лиц и незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.