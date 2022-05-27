Вашингтон, , 07:11 — REGNUM США предупредили украинское руководство о том, что обстрелы российской территории со стороны Украины, особенно приграничных земель, грозят эскалацией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Наибольшие опасения у Вашингтона взывают применение вооружений, которые Киев получил от западных стран. Журналисты утверждают, что ранее США провели с Украиной отдельные переговоры, посвященные указанной теме.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая американские власти передали Киеву партию самоходных гаубиц М777. Перед этим Пентагон обучил более 220 украинских боевиков обращению с указанным типом вооружения. Всего США обещали поставить Украине 60 таких гаубиц.

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