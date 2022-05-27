Верхняя Салда, Свердловская область, 27 мая, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Верхней Салде Свердловской области вынесен приговор начальнику отделения «Почты России». Мужчина признан виновным в присвоении 500 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Верхнесалдинского суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Приговор

Следствием установлено, что в период с августа 2020 по май 2021 года 53-летний начальник отделения АО «Почта России», используя служебное положение, присвоил 500 тысяч рублей. Недостачу выявили в результате ревизии.

Верхнесалдинский районный суд приговорил мужчину к лишению свободы на один год условно, с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу.