Екатеринбург, , 07:14 — REGNUM Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) Свердловской области получит 1 млрд рублей на строительство нового корпуса. Заявку на получение льготного финансирования одобрил президиум правительственной комиссии по региональному развитию, сообщили журналистам в департаменте информполитики региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предполагается, что новый корпус построят в 2024 году. Это позволит создать 1,2 тысячи рабочих мест. «Завод является резидентом особой экономической зоны «Титановая долина» и с 2018 года занимается локализацией высокотехнологического производства малой авиатехники. Первый этап авиатехники успешно реализован. Второй этап предполагает начало серийного производства авиационной техники собственной разработки», — отметил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уральский завод гражданской авиации стал победителем тендера на разработку самолёта «Байкал». На реализацию проекта выделено почти 3,5 млрд рублей.

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