Пекин, 27 мая, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Китай разработал подробные меры по стабилизации и модернизации внешней торговли, стремясь сохранить экономику, промышленные и производственно-сбытовые цепочки стабильными, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

Согласно руководству, опубликованному Госсоветом КНР, услуги для ключевых внешнеторговых предприятий будут улучшены, и будут приняты меры для обеспечения беспрепятственной логистики внешнеторговых грузов.

В соответствии с руководством будет усилена налоговая и финансовая поддержка предприятий внешней торговли, в то время как будут предприняты усилия по укреплению трансграничной электронной торговли.

В руководстве также отмечается, что онлайн-выставки должны быть оптимизированы, чтобы помочь предприятиям увеличить объем внешнеторговых операций. Также будет создана новая серия демонстрационных зон для продвижения импорта.