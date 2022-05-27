Москва, , 07:07 — REGNUM Арбитраж Москвы на время проведения судебной экспертизы, которая должна оценить качество выполненных работ на «Самара Арене», приостановил производство по иску государственного автономного учреждения «Самара Арена» к компании экс-депутата Госсовета Татарии Равиля Зиганшина — ООО «ПСО «Казань». Экспертиза должна ответить на вопрос, являются ли выявленные истцом недостатки следствием некачественно выполненных работ или же возникли в ходе эксплуатации объекта. Экспертиза продлится не более 30 дней, передаёт ИА REGNUM.

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Ещё один вопрос на который предстоит ответить экспертам, если имеются недостатки некачественно выполненных работ, — являются ли они скрытыми или явными, которые можно выявить при обычном способе приёмки (по каждому недостатку в отдельности).

Для оценки будет проведён осмотр стадиона на 45 тыс. зрительский мест.

Напомним, иск подан в январе 2022 года. Истец потребовал обязать ответчика в течение 30 календарных дней со дня вступления решения в законную силу безвозмездно устранить собственными силами и средствами недостатки работ, выполненных по государственному контракту и обнаруженных в пределах гарантийного срока. Всего в документе 501 строчка с перечислением недостатков.