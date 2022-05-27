Москва, 27 мая 2022, 07:07 — REGNUM Арбитраж Москвы на время проведения судебной экспертизы, которая должна оценить качество выполненных работ на «Самара Арене», приостановил производство по иску государственного автономного учреждения «Самара Арена» к компании экс-депутата Госсовета Татарии Равиля Зиганшина — ООО «ПСО «Казань». Экспертиза должна ответить на вопрос, являются ли выявленные истцом недостатки следствием некачественно выполненных работ или же возникли в ходе эксплуатации объекта. Экспертиза продлится не более 30 дней, передаёт ИА REGNUM.

Самара Арена
Самара Арена
Serega2363

Ещё один вопрос на который предстоит ответить экспертам, если имеются недостатки некачественно выполненных работ, — являются ли они скрытыми или явными, которые можно выявить при обычном способе приёмки (по каждому недостатку в отдельности).

Для оценки будет проведён осмотр стадиона на 45 тыс. зрительский мест.

Напомним, иск подан в январе 2022 года. Истец потребовал обязать ответчика в течение 30 календарных дней со дня вступления решения в законную силу безвозмездно устранить собственными силами и средствами недостатки работ, выполненных по государственному контракту и обнаруженных в пределах гарантийного срока. Всего в документе 501 строчка с перечислением недостатков.

Справка: стадион «Самара Арена» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года.