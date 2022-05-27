Пекин, , 06:58 — REGNUM Китай повысит базовые пенсионные выплаты для пенсионеров в 2022 году, 18-й год подряд, объявило Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая, передает 26 мая агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Среднемесячная выплата пенсионерам предприятий, государственных учреждений и государственных учреждений будет повышена на 4% по сравнению с уровнем 2021 года, говорится в циркуляре, совместно выпущенном министерством трудовых ресурсов и Министерством финансов Китая.

В прошлом году Китай повысил базовые пенсионные выплаты для пенсионеров на 4,5% по сравнению с уровнем предыдущего года.