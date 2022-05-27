Нанкин, Китай, 27 мая, 2022, 06:56 — ИА Регнум. Китайский корабль космического слежения «Юаньван-3» отправился в свой первый рейс в этом году из порта в провинции Цзянсу на востоке Китая. Во время этого рейса судно выполнит свою 100-ю морскую миссию, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

В космосе

«Юаньван-3» стал первым кораблем китайского флота «Юаньван», выполнившим свою 100-ю миссию.

Введенный в эксплуатацию 18 мая 1995 года, «Юаньван-3» является китайским кораблем космического слежения второго поколения. В основном он выполняет морские измерительные, контрольные и коммуникационные миссии для спутников, космических аппаратов и космических станций.

Он выполнил более 90 задач морского слежения и мониторинга для космических аппаратов, включая космические корабли «Шэньчжоу», лунные зонды «Чанъэ» и спутники «BeiDou».