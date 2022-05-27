Тегеран, , 06:55 — REGNUM Иран готов поставлять в Россию автомобильные запчасти и газовые турбины в обмен на продукцию российской металлургической и горнодобывающей промышленности, 26 мая передал телеканал Press TV со ссылкой на иранского министра торговли, промышленности и шахт Ирана Сейеда Резу Фатеми Амина.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам чиновника, поставки будут осуществляться по бартерной схеме. Он отметил, что Иран нуждается в цинке, алюминии, свинце и стали. Амин отметил, что иранская сторона также предложила России поставки комплектующих для турбин на электростанциях и услуги по их ремонту.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая США ввели санкции против российской компании RPP LLC, которая, по версии Вашингтона, якобы связана с силами «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

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