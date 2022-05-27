Пекин, 27 мая, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Темпы роста прибыли крупнейших промышленных компаний Китая замедлился из-за возобновления эпидемии нового коронавируса в стране, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно официальным данным, опубликованным 27 мая, рост прибыли крупнейших промышленных компаний Китая замедлился в течение первых четырех месяцев 2022 года из-за возобновления внутренних случаев заболевания COVID-19.

Прибыль фирм, каждая из которых имеет годовой доход от основной деятельности не менее 20 млн юаней (около $2,97 млн), выросла на 3,5% в годовом исчислении в период с января по апрель, по сравнению с 8,5% темпами, зафиксированными в первые три месяца, сообщило Национальное бюро статистики КНР.