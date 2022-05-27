Москва, , 06:52 — REGNUM На 22-й международной выставке «Металлообработка-2022», которая проходит в Москве, было подписано соглашение о создании на Дальнем Востоке нового предприятия по производству станков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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Соглашение было подписано между компанией «Современные литейные технологии» и государственной Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

К реализации проекта будут привлечены азиатские производители оборудования. Существующие в ДФО меры господдержки помогут быстрее запустить производство.

«Сегодня на Дальнем Востоке созданы идеальные условия для реализации высокотехнологичных проектов, обеспечивающих импортонезависимость экономики. В регионе работает лучшая в стране система льгот и преференций для бизнеса, которыми уже воспользовались более 3,1 тысячи российских компаний, реализующих промышленные и инфраструктурные проекты объемом 7,4 трлн рублей», — считает глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Инвестиции в реализацию проекта составят 1 мдрд рублей. На первом этапе начнется производство токарных и фрезерных станков.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье сумело выстроить работу в условиях санкций, ориентируясь на свои силы и ресурсы, заявил губернатор Олег Кожемяко в ходе отчета о работе правительства за 2021 год перед депутатами Законодательного собрания 27 мая.