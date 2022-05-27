Владивосток, , 06:57 — REGNUM Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отчитался о работе правительства за 2021 год на заседании Законодательного собрания 27 мая.

Правительство Приморья Дмитрий Кобзев © ИА REGNUM

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«Мы лидеры по экономическому развитию на Дальнем Востоке и по ряду направлений в Российской Федерации.

Вот лишь некоторые успехи в цифрах: ВРП +5%, промышленное производство +21%, обрабатывающее производство +31,8%, горная добыча +18%, машиностроение +61%, сельское хозяйство +25%, рыболовство +10%, жилищное строительство +36%.

Также за год построили восемь мостов, отремонтировали 150 км дорог и более десяти мостовых переходов, открыли девять детских садов и школу, в больницы и поликлиники края поставлено 300 единиц медицинского оборудования и 85 автомобилей, 86 медучреждений отремонтированы, 242 новых спортивных сооружения построено, каждый третий житель получил меры соцподдержки.

Мы продолжаем вести социально направленную политику, расширяем меры поддержки, наращиваем жилищное и дорожное строительство, строим и ремонтируем школы, детские сады, больницы», — написал в своём телеграм-канале Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье сумело выстроить работу в условиях санкций, ориентируясь на свои силы и ресурсы.