Гонконг, Китай, 27 мая, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Близ островов Луайоте в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,9, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло к юго-востоку от островов Луайоте в 15:38 по Гринвичу 25 мая, сообщила Геологическая служба США.

Первоначально было установлено, что очаг землетрясения залегал на глубине 10,0 км по координатам 22,9 градуса южной широты и 172,0 градуса восточной долготы.