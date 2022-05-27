Элиста, 27 мая, 2022, 06:47 — ИА Регнум. В Элисте из-за повреждения электрического кабеля частично оказались обесточены жилые дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Аварийное отключение электроснабжения в Элисте случилось вечером 26 мая. При проведении земляных работ в 9-м микрорайоне был повреждён электрический кабель. Около 800 человек, проживающие как в многоквартирных дома, так и в частном секторе остались без света.

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели и три аварийные бригады «ПАО Россети юг — Калмэнерго».