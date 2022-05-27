Макао, Китай, 27 мая, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Общее число оказанных медицинских консультаций в Специальном административном районе (САР) Макао в Китае выросло до 3 415 000 в 2021 году, что на 5,1% больше в годовом исчислении, сообщил департамент статистики САР, передает агентство Синьхуа.

Макао

В последнем отчете Службы статистики и переписи населения (DSEC) говорится, что в 2021 году насчитывалось 724 учреждения первичной медико-санитарной помощи, включая государственные медицинские центры и частные клиники.

В отчете говорится, что в 2021 году четыре больницы в Макао предоставили в общей сложности 1744 стационарных койки, что на 29 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число стационарных пациентов выросло на 7,5% и составило 58 000 человек. Количество амбулаторных консультаций в больницах увеличилось на 12,7% в годовом исчислении до 1 962 000, при этом число консультаций с участием людей в возрасте 15-24 лет увеличилось на 23,6%.

Число получателей экстренных услуг выросло на 13,8% в годовом исчислении и составило 390 000 человек. Между тем количество хирургических операций, проведенных в 2021 году, выросло на 5,2% и составило около 19 000 случаев.

В 2021 году в больницах и учреждениях первичной медико-санитарной помощи было введено в общей сложности 1 370 000 доз вакцин, что на 246,7% больше в годовом исчислении. Большинство прививок были сделаны инактивированной вакциной против COVID-19 и против мРНК-вакциной. В 2021 году в больницах и учреждениях первичной медико-санитарной помощи Макао было проведено в общей сложности 8 624 000 ПЦР-тестов на новый коронавирус.

Количество донорств крови выросло на 6,8% в годовом исчислении до 17 664 в 2021 году, из которых количество донорств в первый раз увеличилось на 7,3% до 3 337. В общей сложности 12 324 человека сдали кровь, что на 6,8% больше. Согласно регистрационной информации Бюро здравоохранения Макао, в 2021 году в Макао насчитывалось 1888 врачей и 2742 медсестры, что на 5,5% и на 6,8% больше соответственно.