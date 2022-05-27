Ростов-на-Дону, , 06:41 — REGNUM Из Ростова-на-Дону в Ейск (Краснодарский край) будут курсировать рельсовые автобусы РА-3 «Орлан». Первый рейс запланирован на 11 июня. Об этом журналистам первый заместитель начальника регионального филиала Федеральной пассажирской компании Виталий Лядов.

Николай Дубовской. Азовское море. 1909

По его словам, ходить рельсовые автобусы будут по выходным и праздничным дням до 30 сентября 2022 года. В 2021 году этим маршрутом воспользовались около 5 тыс. пассажиров. В 2022 году ожидается увеличение пассажиропотока.

ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году сообщалось о возможности запуска водного транспорта между Таганрогом (Ростовская область) и Ейском.

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