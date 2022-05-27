Ростов-на-Дону, 27 мая 2022, 06:41 — REGNUM Из Ростова-на-Дону в Ейск (Краснодарский край) будут курсировать рельсовые автобусы РА-3 «Орлан». Первый рейс запланирован на 11 июня. Об этом журналистам первый заместитель начальника регионального филиала Федеральной пассажирской компании Виталий Лядов.
По его словам, ходить рельсовые автобусы будут по выходным и праздничным дням до 30 сентября 2022 года. В 2021 году этим маршрутом воспользовались около 5 тыс. пассажиров. В 2022 году ожидается увеличение пассажиропотока.
ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году сообщалось о возможности запуска водного транспорта между Таганрогом (Ростовская область) и Ейском.
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