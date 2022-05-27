Ростов-на-Дону, 27 мая, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Из Ростова-на-Дону в Ейск (Краснодарский край) будут курсировать рельсовые автобусы РА-3 «Орлан». Первый рейс запланирован на 11 июня. Об этом журналистам заявил первый заместитель генерального директора АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» Антон Глеба.

Николай Дубовской. Азовское море. 1909

По его словам, ходить рельсовые автобусы будут по выходным и праздничным дням до 30 сентября 2022 года. В 2021 году этим маршрутом воспользовались около 5 тыс. пассажиров. В 2022 году ожидается увеличение пассажиропотока.

ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году сообщалось о возможности запуска водного транспорта между Таганрогом (Ростовская область) и Ейском.