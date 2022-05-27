Москва, , 06:40 — REGNUM На юг России приходит настоящее лето — с 30 мая в большинстве регионов ожидается 30-градусная жара. Об этом 27 мая рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жара Andrew Bowden

По его словам, в Краснодарском крае, Ростовской области и большинстве других регионах Южного федерального округа (ЮФО) температура воздуха превысит +30 °C. Одновременно придёт и время «опасного солнца».

приводит ТАСС слова Вильфанда «Индекс ультрафиолетового излучения будет очень высокий. Начинается период опасного и жёсткого ультрафиолета. Нужно беречься. С 11:00 до 14:00 не стоит находиться под прямыми солнечными лучами».

Как сообщало ИА REGNUM, на полноценный летний режим погода в Москве начнёт перестраиваться с 29 мая.

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