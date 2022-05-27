Токио, 27 мая, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Второй по счету новейший сторожевой корабль передан Японией Филиппинам в порту Симоносеки на юго-западе японского острова Хонсю, 27 мая сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Длина судна составляет 97 метров, а водоизмещение — 2260 тонн. Отмечается, что новые корабли станут самыми крупными судами, стоящими на вооружении Филиппин. Их построили в Японии в рамках льготной финансовой помощи филиппинской стороне.

Филиппины должны самостоятельно оснащать полученные корабли современным радиолокационным оборудованием. Первое судно уже находится на боевом дежурстве в Южно-Китайском море, где у Манилы есть территориальный спор с Пекином за ряд остовов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries (HHI) и филиппинское министерство обороны заключили контракт на строительство Южной Кореей двух патрульных кораблей водоизмещением 3100 тонн для Филиппин.