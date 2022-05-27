Владивосток, 27 мая, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Приморье сумело выстроить работу в условиях санкций, ориентируясь на свои силы и ресурсы, заявил губернатор Олег Кожемяко в ходе отчета о работе правительства за 2021 год перед депутатами Законодательного собрания 27 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Primorsky.ru Олег Кожемяко

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Кожемяко подчеркнул, что в 2021 году приморские промышленные предприятия уделяли особое внимание импортозамещению. Эта важная задача остро стояла и во время логистических ограничений, вызванных пандемией.

«И теперь, в условиях санкций, нам важно ориентироваться на свои силы и ресурсы. Приморье умеет выстраивать такую работу. Так, Дальнегорский ГОК значительно увеличил производство борной кислоты, практически заменив на внутреннем рынке турецкого производителя», — сказал губернатор.

Судостроительный комплекс «Звезда» строит крупнотоннажные суда-газовозы ледового класса Арктик 7 и самые большие в мире танкеры типа «Афрамакс», Находкинский судоремонтный завод — промысловые суда, арсеньевский завод «Прогресс» — вертолеты Ка-52, которые успешно используются в специальной военной операции на Украине.

Отмечается, что в импортозамещении участвует не только крупное производство, но и средний и малый бизнес.

«Так, в Приморье начали выпускать памперсы, инвалидные коляски, изделия из полипропилена, комбикорм для животноводства. Молочную продукцию, сыры, шоколад, кондитерские изделия, витамины, БАДы, лекарства — это и многое другое для своего края и других территорий производят приморские предприятия», — добавил Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готова помочь странам Запада с зерном и удобрениями при условии снятия с РФ политически мотивированных ограничений.