Дакка, , 06:37 — REGNUM Китайский телекоммуникационный гигант Huawei заявил, что его облачный сервис набирает популярность на рынке Бангладеш, передает агентство Синьхуа.

Huawei VistaCraft

Компания заявила, что правительство Бангладеш использует облако HUAWEI CLOUD для удовлетворения множества цифровых потребностей, и многие ведущие местные и транснациональные компании также пользуются облачным сервисом. В феврале компания предоставила облачный сервис для виртуального издания крупнейшей ежегодной книжной ярмарки Бангладеш.

По словам государственного министра Бангладеш по вопросам ИКТ Зунаида Ахмеда Палака, Компьютерный совет Бангладеш (BCC) использовал облачный сервис компании для создания Национального облака электронного правительства и своей национальной платформы Digital Foundation с единой облачной инфраструктурой. Huawei заявила, что ее облачный сервис внес большой вклад, поскольку BCC Cloud обслуживает более 30 департаментов и организаций и размещает более 50 проектов.

Правительство Бангладеш извлекает выгоду из сервиса, поскольку такие проекты, как интегрированная система бюджета и счетов для Министерства финансов, система вакцинации и проект ERP электронного правительства, успешно работают с BCC Cloud, добавило оно.

Главный исполнительный директор компании Huawei Technologies (Bangladesh) Ltd. Пань Цзюньфэн сказал: «Huawei Bangladesh очень серьезно относится к своим облачным сервисам и решениям и хочет ускорить цифровую трансформацию в стране с помощью своих облачных сервисов».

Он сказал, что HUAWEI CLOUD уже помогла Бангладеш воспользоваться преимуществами цифровизации, добавив: «Мы готовы модернизировать энергетику и другие отрасли с помощью наших облачных решений».

В своем недавнем выступлении на мероприятии в Сингапуре президент HUAWEI CLOUD Asia-Pacific Цзэн Синъюнь рассказал о стремительном росте HUAWEI CLOUD в 2021 году и его преимуществах в локализации сервисов на азиатско-Тихоокеанском рынке. По словам Цзэна, в 2021 году число основных клиентов HUAWEI CLOUD в Азиатско-Тихоокеанском регионе увеличилось на 156%, а число партнеров по экосистеме выросло на 90 процентов.

«Что еще более интересно, так это то, что выручка партнеров Huawei выросла на 150%, что даже выше, чем выручка HUAWEI CLOUD», — отметил он.

Руководитель Корпоративной бизнес-группы, Huawei Technologies (Bangladesh) Ltd. Джордж Лин, сказал: «HUAWEI CLOUD быстро растет в регионе с заметным ростом».

Чтобы не отставать от темпов и помочь отраслям использовать больший потенциал, Huawei заявила, что в 2022 году ее облачный сервис представит в Азиатско-Тихоокеанском регионе новые облачные решения и сервисы, такие как служба ускорения глобальной сети GA, аудио- и видеосервис SparkRTC в реальном времени и производственная линия по разработке программного обеспечения DevCloud.